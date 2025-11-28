Culiacán, Sin. En operativos efectuados por elementos del Ejército en los municipios de Culiacán, Cósala y Badiraguato localizaron quince centros de concentración de sustancias químicas, en donde aseguraron 17 mil 195 litros de productos para elaborar drogas sintéticas y detuvieron en otro hecho a dos personas con 50 mil pesos en efectivo y pastillas.

La Novena Zona Militar dio a conocer que en los hallazgos efectuados en dichos municipio en zonas de muy poco acceso, son 17 mil 195 de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas, cuatro reactores y cuatro condensadores.

En la capital del estado, sobre el boulevard Universitarios, se detuvo a dos personas del sexo masculino, a los cuales se les encontró doscientas pastillas de drogas sintéticas, 50 mil dólares en efectivo y conducían un vehículo, el cual se verifica su procedencia.

Todo lo aseguraron y los detenidos fueron turnados a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones respectivas y define la situación jurídica de los detenidos.

