Culiacán, Sin. Las fuerzas federales en operativos desplegados en cuatro municipios del estado, descubrieron nueve sitios de almacenamiento de sustancias químicas, en los que se almacenaban 5 mil 80 litros de acetona y tolueno, entre otros productos y un campamento de resguardo de grupos delictivos.

El personal militar en un recorrido por el poblado de Copalita, en el municipio de Concordia localizó un improvisado campamento de resguardo de presuntos delincuentes, en el que se aseguró mil 490 cartuchos útiles, doce cargadores y tres chalecos tácticos.

Los elementos del ejército, en tareas de reconocimiento terrestres a pie y motorizados efectuados en los municipios de Culiacán, Cósala y Navolato, ubicaron nueve áreas de almacenamiento de recursos químicos para elaborar drogas sintéticas.

Lee también Aseguran tractocamión con precursores químicos en Durango; transportaba más de 13 toneladas de esta sustancia

Según el recuento de sustancias químicas asegurados, dos mil 870 litros son de tolueno, dos mil 210 de acetona, 955 litros de una sustancia desconocida, mil 170 litros de alcohol etílico, 135 litros de una sustancia desconocida viscosa, color negro.

También, se encontró 70 litros de ácido, 50 de una sustancia con la leyenda “Forma”, 50 litros de una sustancia con la leyenda “Masa”, 50 litros de thiner, 19 litros de cloro, 125 kilos de hidróxido de sodio, 30 kilos de sosa cautica, un tambo, 33 bidones, tres bombas de agua y tres mangueras de diversas medidas

Lee también Aseguran en Sinaloa sitios de almacenamiento de precursores químicos, tres laboratorios y desmantelan campamento de grupos delictivos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot