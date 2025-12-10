Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) informó que, el Agente del Ministerio Público obtuvo sentencia de 42 años y 6 meses de prisión en contra de Eliud Guadalupe “M” por el delito de , en contra del alcalde de Ciudad Mante, .

Un Tribunal Unitario de Juicio Oral emitió la condena después de que el MP presentó los elementos que acreditaron la responsabilidad del hoy sentenciado.

El homicidio se registró el 19 de Abril del año 2024 en la colonia Azucarera de El Mante, donde Eliud Guadalupe atacó a la víctima con un , privándolo de la vida.

Esto ocurrió cuando Ramos terminó de almorzar y comenzaba un recorrido de proselitismo como candidato a reelegirse, por la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” (PAN-PRI).

La autoridad judicial estableció que Eliud Guadalupe “M” también deberá pagar la cantidad de 344 mil 470.89 pesos, por concepto de reparación de daño.

