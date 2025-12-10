Tuxtla Gutiérrez.- Daños en 385 viviendas, 10 ríos desbordados, 159 refugiados y carreteras afectadas han dejado las lluvias del frente frío 19 en siete municipios de tres regiones de Chiapas, informó en un reporte preliminar la Secretaría Estatal de Protección Civil.

Los daños por lluvias se registran en los municipios de Juárez, Sabanilla, Solosuchiapa, Amatán, Salto de Agua, Huitiupán e Ixhuatán.

En el municipio de Tila se activaron cuatro refugios temporales con 159 personas que se localizan en Santuario de Tila, escuela primaria “Edgar Robledo Santiago”, Colegio de Bachilleres plantel 14, las escuelas primarias “Emiliano Zapata” y “Ángel Albino Corzo”.

En esas regiones se desbordaron una decena de ríos con daños a viviendas y comunicaciones.

En el municipio de Juárez se tienen 189 viviendas afectadas; 164 en Tila; Amatán, 22 y una más en Tumbalá. En Tila también se dañó un puente de la comunidad Jolnis Primera Sección.

Los tramos carreteros y cierres se registran en los municipios de Tila, Solosuchiapa, Amatán, Huitiupán, El Bosque, Ixhuatán, Tumbalá, Salto de Agua

Protección Civil indicó que se han realizado recorridos de verificación en al menos 20 municipios, así como acciones de auxilio, evacuaciones preventivas y atención directa a la población en los puntos más críticos.

