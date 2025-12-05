LA PAZ, BCS., 5 de diciembre.— El ingreso de humedad del océano Pacífico asociado al frente frío número 18 provocó este viernes lluvias intermitentes en cuatro municipios de Baja California Sur, así como el cierre precautorio de puertos en Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos, confirmaron autoridades de Protección Civil.

Las precipitaciones, persistentes y por momentos moderadas, generaron encharcamientos y dificultades en diversas vialidades de estas ciudades, así como deslaves desde la madrugada, por lo que se exhortó a la población a conducir con precaución y evitar zonas de acumulación de agua.

En el sector turístico se implementaron también restricciones derivado de las condiciones y el cierre de puertos. Empresas y prestadores de servicios en La Paz confirmaron la cancelación de viajes hacia la isla Espíritu Santo, así como de actividades náuticas y recreativas en ambos destinos, debido al incremento de los vientos y el oleaje.

Lluvias en BCS provocan cierre de puertos y suspensión de actividades turísticas. Foto: Especial.

En Los Cabos, la dirección de Protección Civil municipal y Capitanía de Puerto reiteraron que las actividades de playa y turismo acuático permanecen suspendidas mientras persistan las condiciones adversas, a fin de prevenir incidentes entre residentes y visitantes.

La Subsecretaría de Protección Civil del estado señaló que el pronóstico mantiene probabilidad de lluvias durante las próximas 48 a 72 horas, con posibilidad de acumulados relevantes en zonas urbanas. Por ello, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruces de arroyos y seguir las indicaciones de seguridad marítima y vialidad.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del sistema en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y las corporaciones de auxilio.

