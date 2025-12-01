Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de agredir con un cuchillo a un perro, hecho que provocó la muerte del animal, en calles de la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con la dependencia, los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertados por un ciudadano en la esquina de Plutarco Elías Calles y Kennedy. El denunciante informó que su perro, de color blanco, había sido lesionado con un arma punzocortante por un sujeto que se dio a la fuga.

Con la descripción física y de vestimenta proporcionada por el afectado, los oficiales iniciaron su búsqueda y ubicaron a un hombre que caminaba apresuradamente a pocos metros del lugar. Tras indicarle que se detuviera, le practicaron una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales, durante la cual aseguraron una navaja metálica tipo bóxer de aproximadamente 20 centímetros.

En paralelo, los policías localizaron al perro, de tamaño mediano, que presentaba manchas hemáticas en el cuerpo. Personal especializado acudió para valorarlo y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

A petición del denunciante, los oficiales detuvieron al presunto agresor, un hombre de 28 años, a quien se le informaron sus derechos de ley. Posteriormente fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

