Una propiedad en Gómez Palacio, Durango, vinculada a Édgar “N”, alias “Limones” quien fuera detenido en Durango por ser presuntamente integrante del grupo criminal “Los Cabrera”, fue cateada este miércoles y asegurada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El aseguramiento se presenta, también, horas después de que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informara la detención de Édgar “N”, “Limones”, presunto integrante de la organización criminal “Los Cabrera” y secretario de Organización de la CATEM en Durango.

Elementos de seguridad afuera de las oficias de CATEM (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Según testigos de los hechos, el cateo a la propiedad, ubicada en la calle 20 de noviembre del centro de Gómez Palacio, inició desde la madrugada de hoy. En forma simultánea se llevaron acabo operativos en las colonias El Ciprés e Hipódromo, esto en la capital del estado.

Colocaron cárteles sobre la aseguración del inmueble (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

El cateo concluyó a las 14:40 horas y en el lugar fueron pegadas notificaciones del aviso de aseguramiento. De igual forma, otro inmueble ubicado enfrente, también fue asegurado.

El aseguramiento se da como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025.

Elementos de seguridad reguardan oficinas de la CATEM en Durango (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

