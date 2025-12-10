Más Información

Una propiedad en Gómez Palacio, , vinculada a Édgar “N”, alias quien fuera detenido en Durango por ser presuntamente integrante del grupo criminal , fue cateada este miércoles y asegurada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El aseguramiento se presenta, también, horas después de que el secretario de Seguridad federal, , informara la detención de Édgar “N”, “Limones”, presunto integrante de la organización criminal “Los Cabrera” y secretario de Organización de la CATEM en Durango.

Elementos de seguridad afuera de las oficias de CATEM (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Elementos de seguridad afuera de las oficias de CATEM (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Según testigos de los hechos, el a la propiedad, ubicada en la calle 20 de noviembre del centro de Gómez Palacio, inició desde la madrugada de hoy. En forma simultánea se llevaron acabo operativos en las colonias El Ciprés e Hipódromo, esto en la capital del estado.

Colocaron cárteles sobre la aseguración del inmueble (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Colocaron cárteles sobre la aseguración del inmueble (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

El cateo concluyó a las 14:40 horas y en el lugar fueron pegadas notificaciones del aviso de aseguramiento. De igual forma, otro inmueble ubicado enfrente, también fue asegurado.

El aseguramiento se da como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025.

Elementos de seguridad reguardan oficinas de la CATEM en Durango (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Elementos de seguridad reguardan oficinas de la CATEM en Durango (10/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
