San Cristóbal de las Casas, Chis.- Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal se enfrentaron esta mañana con célula de un grupo criminal, en una colonia Vida Mejor, de Tuxtla, durante un cateo que se llevó a cabo en un domicilio, lo que permitió la detención de 12 personas, pero cuatro de ellos resultaron lesionados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional reforzaron el operativo de persecución contra los criminales que al momento del cateo lograron ganar huir al saltar las bardas, para alcanzar la colonia Pañuelo Rojo, en la parte más oriental de Tuxtla.

Hasta el momento se habla de 12 presuntos criminales detenidos, cuatro de ellos heridos, así como vehículos, armas y cartuchos.

Lee también Renuncia la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández; Congreso prepara relevo con la magistrada Lisbeth Jiménez

El cateo se registró hacia las 10:05 horas de este lunes, pero al momento que ingresaron los soldados y policías a la casa accionaron sus armas de fuego, pero otros lograron huir, al saltar la barda perimetral de la casa.

La Fiscalía de Chiapas informó que un cateo en esa colonia, tropas de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal realizaron un cateo en una vivienda, donde fueron detenidos varios criminales.

“Las fuerzas del orden (federal y estatal) mantienen presencia en la zona y han tomado el control de la situación”, explicó la Fiscalía.

Lee también Potosino gana carrera de Coloteros en honor a la Virgen de Guadalupe en zona citrícola de Tamaulipas

Automovilistas que pasaban por el lugar, lograron registrar el momento en que los soldados y policías realizaban el cateo.

Al lugar llegaron socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para trasladar a los cuatro heridos al hospital Gilberto Gómez Maza.

El domicilio que servía como guarida de los criminales fue asegurado por el Ministerio Público que abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

En las próximas horas se conocerá la situación jurídica de los detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov