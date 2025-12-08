El Barretal.- El “pizcador” de naranja Amado Martínez Agustín ganó la edición número 20 de la Carrera de Coloteros, que se realiza en honor de la Virgen de Guadalupe entre los municipios de Güémez y Padilla, Tamaulipas.

“Da gusto competir con gallos, con corredores buenos”, expresó Martínez tras llegar a la meta, frente a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el poblado El Barretal.

Amado Martínez ha dominado la peculiar competencia en los últimos cuatro años, desde que comenzó a venir a trabajar en la cosecha de naranja, desde la zona huasteca de San Luis Potosí.

El colotero-atleta tiene 25 años y dijo que desde que tenía 20 comenzó en el rudo trabajo de “pizcador” de naranja.

Su participación en la tradicional carrera que se realiza en la región citrícola de la zona centro de Tamaulipas siempre ha sido exitosa, ya que se ha mantenido en el pódium de ganadores: En los años 2022 y 2024 Amado ocupó la segunda posición, y en los años 2023 y 2025 fue el ganador del evento.

Corren con un canasto en la espalda

Como es una tradición, los 40 participantes se reunieron en el sitio conocido como La Báscula, en los límites del ejido Plan de Ayala y El Carmen, municipio de Güémez.

La bendición antes de correr la hizo el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Enrique Junior Gómez Ramírez; y el banderazo de salida fue por parte del alcalde de Güémez, Lorenzo Morales Amaro.

La travesía fue a lo largo de tres kilómetros, por la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey, donde corrieron con un canasto lleno de naranja en la espalda, el cual tiene un peso de 65 kilogramos.

Como es habitual, al paso del contingente los automovilistas de detenían para observar la original competencia. También acudieron cientos de habitantes de la región, así como de Ciudad Victoria.

Al frente, la disputa fue muy cerrada, ya que durante un buen tramo marchó en el primer lugar Ambrocio Andrés Román, quien lo hizo portando una camiseta con la imagen al frente de la Virgen de Guadalupe.

Al llegar al poblado El Barretal Amado la algarabía creció, porque ya era una multitud que vitoreaba a los corredores; ahí Amado Martínez apretó el paso y rebasó a Ambrocio, para enfilarse a la meta y ser el ganador de la carrera.

El Comité Organizador fue presidido por Rogelio Murrieta, quien entre muchas otras cosas se encargó de buscar a los patrocinadores de la región para premiar a todos participantes, “esta tradición se realiza para festejar el Día del Cortador de Naranja y en honor de la Virgen de Guadalupe”, expresó.

El ganador Amado Martínez recibió 11 mil pesos en efectivo; el segundo lugar Ambrocio Andrés, fue premiado con 8 mil pesos; y al tercer lugar, Uriel Téllez, le entregaron 7 mil pesos. Hubo estímulos también de 5 mil, 4 mil, otros cinco corredores recibieron 3 mil, cinco más recibieron mil 500 y a 25 les entregaron 500 pesos a cada uno.

