GUADALAJARA. La persecución desde el poder ya no es sólo a medios ni a periodistas, dijo el periodista y escritor Héctor de Mauleón, para quien “se está preparando el entramado para poder perseguir incluso a los ciudadanos. Se presentan leyes como la de Puebla, donde con el pretexto de evitar linchamientos mediáticos contra las personas, se deja abierta la puerta a que no se pueda ejercer la crítica contra determinados funcionarios, porque todo entra en el mismo paquete”.

Así lo apuntó el columnista de EL UNIVERSAL en la Cátedra de Libertad de expresión “Límites legislativos a la libertad de expresión. ¿Justicia o censura?, en el marco de la FIL Guadalajara, en la que también participaron Leopoldo Maldonado, de ARTICLE 19; Sara Mendiola, de Propuesta Cívica; Marcela Nochebuena, de Animal político, y Rogelio Campos Cornejo, abogado y profesor acusado de violencia en razón de género,.

De Mauléon dijo que la Presidencia dirá que México es uno de los países más democráticos, sin embargo, “los casos de censura, de acoso y de persecución se repiten prácticamente cada semana, se dan cada mes, crean escándalos donde lo que se ve es que el discurso es uno, pero no hay un control sobre las huestes de la Presidenta y lo que sí hay es que estos grupos políticos se sienten con la libertad y con el poder que han acumulado para actuar como quieran, para no rendir absolutamente cuentas a nadie y poder incluso iniciar el acoso contra los ciudadanos”.

Leopoldo Maldonado dijo que “a partir de 2018 hay una nueva forma de comunicación política que ya se instaló, que es la de deslegitimar, la de aniquilar moralmente a las y los periodistas desde la tribuna pública.