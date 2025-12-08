La fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans –quien fue designada en el cargo durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez- presentó su renuncia al cargo ante el Congreso del Estado.

Durante sesión ordinaria de la Legislatura, los diputados recibieron el oficio de la fiscal y aprobaron, por obvia resolución, su renuncia tras seis años en el cargo, de los nueve por los que había sido designada.

En la carta enviada al legislativo, aseguró que durante seis años sirvió y contribuyó para sentar las bases de una nueva justicia humana y sensible; destacó el acompañamiento del Ejecutivo y las instituciones de seguridad.

“Rompimos el circulo vicioso de la procuración de justicia producto de la desorganización, los bajos salarios y ausencia de recursos”, expuso y manifestó que impulsó un trabajo con honestidad y amor a la verdad.

Hernández Giadans había venido enfrentando fuertes presiones políticas debido a que se le vincula con el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el cual fue gente cercana a la actual gobernadora morenista Rocío Nahle García, sin embargo la relación se fracturó cuando el funcionario estatal intentó, sin éxito, disputarle la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2024.

La ahora ex fiscal había llegado a la Fiscalía General del Estado en medio de una confrontación para destituir al entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, designado durante el bienio del gobierno del entonces panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Fue el tres de septiembre del 2019 cuando la diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó separar provisionalmente de sus funciones al fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control y confianza.

De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que fuera separado del cargo; en su lugar, los diputados locales avalaron dejar como encargada de despacho a quien se desempeñaba como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns.

Tras la decisión del Congreso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron en esa ocasión las oficinas centrales de la Fiscalía General e impidieron el acceso a cualquier persona; salvo a la encargada de despacho que ingresó con ayuda de los policías.

Para el 28 de mayo del 2020, los diputados locales eligieron a la Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por un periodo de 9 años, los cuales no se cumplieron al renunciar hoy al cargo.

Relevo listo; va la magistrada Lisbeth Jiménez

En la misma sesión del Congreso del Estado, se aprobó la solicitud para separarse del cargo como magistrada estatal por un periodo de un año de Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo, quien en las próximas horas será propuesta para ser la nueva fiscal del estado.

La propia magistrada, en la solicitud de sepasración de su cargo, confirmó que recibió una invitación para ocupar un nuevocargo público.

Jiménez Arroyo fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y en la elección judicial pasada logró ser electa por un periodo de nueve años como Magistrada en Materia Penal con más de 106 mil votos a su favor. Cuenta con una amplia carrera judicial en materia penal.

La nueva fiscal será designada con un nuevo procedimiento aprobado a finales del mes de noviembre.

El nombramiento se realizará a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo y será sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles.

El Congreso deberá aprobar la propuesta por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona designada para la debida protesta de ley.

En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará al Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación, dentro de los dos días hábiles siguientes.

De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuese aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar la titularidad de la FGE de entre las dos personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración de la representación popular.

