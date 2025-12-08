Monterrey. – Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento con la Fuerza Civil y una persona que estaba privada de la libertad fue rescatada, en el municipio de Los Ramones, en Nuevo León.

El ataque a balazos se reportó a la altura del Ejido El Carrizo, donde elementos estatales realizaban un patrullaje de vigilancia.

Lee también Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

En el sitio, los uniformados detectaron a un grupo de personas sospechosas, quienes al ser descubiertas dispararon contra los policías.

Los oficiales repelieron la agresión que dejó el saldo de cinco presuntos criminales abatidos.

Durante los hechos ningún policía resultó lesionado.

Lee también Investigan homicidio de cinco personas en Morelos; hallaron sus cuerpos calcinados

La corporación estatal informó que en el sitio se rescató a una persona que aseguró haber estado privada de la libertad.

En el lugar también se aseguró una camioneta, cinco armas largas, cartuchos, cargadores y diverso equipo táctico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL