Más Información
Sheinbaum pide esperar investigación sobre coche bomba en Michoacán; gabinete de Seguridad dará reporte detallado
Monterrey. – Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento con la Fuerza Civil y una persona que estaba privada de la libertad fue rescatada, en el municipio de Los Ramones, en Nuevo León.
El ataque a balazos se reportó a la altura del Ejido El Carrizo, donde elementos estatales realizaban un patrullaje de vigilancia.
Lee también Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana
En el sitio, los uniformados detectaron a un grupo de personas sospechosas, quienes al ser descubiertas dispararon contra los policías.
Los oficiales repelieron la agresión que dejó el saldo de cinco presuntos criminales abatidos.
Durante los hechos ningún policía resultó lesionado.
Lee también Investigan homicidio de cinco personas en Morelos; hallaron sus cuerpos calcinados
La corporación estatal informó que en el sitio se rescató a una persona que aseguró haber estado privada de la libertad.
En el lugar también se aseguró una camioneta, cinco armas largas, cartuchos, cargadores y diverso equipo táctico.
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]