Culiacán.- En diversos despliegues de las fuerzas federales y estatales por tres distintos municipios del estado se aseguraron ocho motocicletas, una camioneta con cargadores abastecidos, una bolsa con presunta drogas y armas de fuego, sin que en estas acciones se lograra detener a presuntos delincuentes.

Durante un reconocimiento terrestre, cerca del poblado denominado El Diez, a la salida sur de Culiacán, elementos navales observaron a dos jóvenes que viajaban en una motocicleta armados, por lo que estos al notar su presencia, imprimieron mayor velocidad.

En una breve persecución, los ocupantes de la motocicleta la abandonaron junto con un fusil M4 con su respectivo cargador abastecido con 17 cartuchos. Sobre los dos jóvenes, estos no fueron localizados.

A través de operativos terrestres efectuados en las colonias Álvaro Obregón, Casa Redonda, Real del Calle, Salvador Allende y Venadillo, en Mazatlán, elementos del ejército, Marina y de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal lograron asegurar un total de siete motocicletas con reporte de robo.

Todas las unidades móviles de dos ruedas fueron encontradas en aparente abandono por lo que al verificar su estatus se encontró que estas cuentan con reporte de robo en diversos sitios de la ciudad de Mazatlán.

Los elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado en un recorrido de vigilancia por el poblado de Bachigualatillo, en Navolato, localizaron una camioneta X-4, de la marca BMW, abandonada. Al revisarla descubrieron que en su interior se encontraban siete cargadores abastecidos para armas automáticas y una bolsa con una yerba verde.

Todo lo encontrado en el interior de la unidad fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para que investigue la procedencia de los cargadores y determine si se trata de marihuana y si la unidad tiene reporte de robo.

