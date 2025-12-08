Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, asegura que en los próximos dos años de su labor al frente de la administración estatal trabajará para concluir al 100% su plan de gobierno, sin que medie ninguna presión por el seguimiento de su carrera política.

En entrevista con EL UNIVERSAL sobre su Cuarto Informe de Gobierno, destaca la inversión que se hizo en materia de seguridad e infraestructura, además de la continuación de algunos programas sociales que han permitido seguir de manera personalizada las necesidades de los tlaxcaltecas.

Resalta que Tlaxcala cierra este 2025 como el estado con mayor índice de percepción de seguridad del país, el segundo lugar en menos mortalidad en enfermedades catastróficas como el cáncer de mama y con un crecimiento de más de 400% en oferta turística, generando derramas económicas que han mejorado también las finanzas estatales.

Lee también Marea guinda inunda las calles de la CDMX en apoyo a Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir"

La gobernadora asegura que Tlaxcala llama la atención por su rápida recuperación turística después de la pandemia de Covid-19, y 10 años atrás crecía apenas 3.0%, cuando hoy crece 12%.

¿Cómo se logra esta recuperación en materia de turismo?

—Primero hicimos estudios, contratamos a quien los hiciera y también a quien se encargara de una campaña publicitaria, es decir, le invertimos a conocer la capacidad no explotada del turismo en Tlaxcala. Así nos dimos cuenta de que tanto la cultura como el deporte podían atraer realmente un sinnúmero de turistas.

Había muy poca oferta hotelera en Tlaxcala, entonces comenzamos a otorgar facilidades para que se construyeran y se echaran a andar hoteles de alta gama y familiares, hoy tenemos 25 nuevos hoteles.

Lee también Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Estas acciones, a cuatro años de implementarlas, ya nos dieron frutos y hemos tenido una derrama de 3 mil 947 millones de pesos, que para Tlaxcala es histórica, que desde luego ayuda a la economía estatal.

Incrementamos 403% el número de turistas nacionales e internacionales, y eso se ha logrado gracias a los 12 eventos deportivos mundiales de los que hemos sido sede.

¿Cómo consigue Tlaxcala estar entre los primeros cinco estados con mayor percepción de seguridad?

—Tlaxcala ya alcanzó a Yucatán, tenemos el menor índice delictivo del país ya por 37 meses. Eso se ha logrado con planeación, con organización, con muchísima inversión. Actualmente somos el estado que más ha invertido en seguridad: incrementamos los salarios de los policías 40%, los certificamos en varios rubros, construimos edificios de fiscalías, adquirimos el C5 y hoy tenemos en cada municipio un centro de control e inteligencia que se coordina con la matriz del C5.

Lee también Secretaría de Seguridad de CDMX instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen estructura del pino

En materia de salud, ¿de dónde nace la idea y cómo se ajusta el presupuesto para cuidar a quienes cuidan a los enfermos?

—Al inicio del gobierno se comenzó con el programa de casa por casa. Para nosotros fue muy importante entrar a los hogares sobre todo porque hay muchos pacientes postrados, que no pueden salir, no pueden caminar, no tienen quién los lleve, no tienen la economía para su traslado. Y una vez que entramos e hicimos censos, mandamos comprar camas de hospital para que estos pacientes pudieran estar más cómodos, llevamos los medicamentos y terapias a sus hogares.

También nos dimos cuenta que con esta ayuda no sólo mejoraban su calidad de vida y su salud, sino que sus familiares cuidadores recibían bien este apoyo. Luego nos encargamos de llevar trabajadores sociales, sicólogos, dentistas, todo un equipo profesional, así nació la idea de construir las casa-hospitales para familiares de los pacientes hospitalizados.

¿Cuáles han sido las acciones concretas que ha tomado su gobierno para abatir el rezago educativo y cómo se coordinan con la Federación?

—Ahí teníamos una dificultad muy grande, teníamos un rezago muy grande, sobre todo en el nivel medio superior. A nuestra llegada, pues empezamos a construir universidades y preparatorias, generando convenios con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras entidades, además vamos a construir una Universidad Rosario Castellanos, de la mano con el gobierno federal.

Lee también Con nuevas universidades, SEP prevé alcanzar cobertura del 55%; matrícula aumentará a 353 mil estudiantes, dice

De ser uno de los estados con mayor rezago, hoy tenemos un segundo lugar en menor rezago educativo, y eso pues nos obliga a seguir trabajando todos los días porque haya más bachilleratos, más universidades, más escuelas. En cuatro años, tenemos 25 nuevos bachilleratos nueve opciones universitarias para nuestros jóvenes.

¿Qué indicadores atendieron como prioridad para poder darle seguridad a las mujeres dentro de sus hogares y también en las calles de Tlaxcala?

—Tenemos líneas seguras para que ellas puedan comunicarse. Tenemos también unos controles de botones de pánico que se entregaron a las mujeres víctimas de violencia y que hoy, pues, al llamado de una mujer rápidamente se acude; creamos la policía de género.

Y hoy tenemos la red más grande del país de Tejedoras de Paz, mujeres constructoras de paz y esas mujeres son las que nos ayudan a localizar a mujeres que están pasando por círculos de violencia para sacarlas de ahí.