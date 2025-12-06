La marea guinda “soltó al tigre” en el centro de la Ciudad de México con una movilización en defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que, según dijeron en consignas, está bajo asedio del intervencionismo estadounidense y del golpeteo político de Ricardo Salinas Pliego.

A siete años de la administración de Morena, los simpatizantes de la Cuarta Transformación, en su mayoría jóvenes y adultos, expresaron que la verbena masiva también tenía el propósito de mostrar que mantienen su apoyo al segundo piso de la Cuarta Transformación pese a las tensiones generadas por quienes participan en las manifestaciones de la Generación Z.

"Tenemos mucha presidenta. Estamos agradecidos por la continuidad que le ha dado al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Estamos contentos de que sea una mujer echada para adelante, que no se achica con los hombres, con Trump, con Salinas Pliego. ¡Viva la Presidenta!”, dijo a EL UNIVERSAL Rosa María Reyes, simpatizante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación se desplazan al Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar siete años de la llegada del movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, el sábado 6 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Desde las 8 de la mañana, distintos contingentes morenistas se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para salir hacia la plancha del Zócalo. Coreaban consignas como: “¡es un honor, estar con Claudia hoy!” y “¡Claudia, amiga, estamos en la lucha!”.

Con carteles, gorras, playeras guinda y fotografías de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sola o acompañada por Andrés Manuel López Obrador, los simpatizantes avanzaron por Paseo de la Reforma con ánimo y de manera rápida para alcanzar lugar en la plancha del Zócalo capitalino, meta que fue imposible pues el área ya estaba llena.

“¡Fuera los yanquis de México!”, “Trump aleja tus misiles de México” y “¡Ronald Johnson, vete de aquí!”, eran algunas de las leyendas que los manifestantes escribieron a mano en diferentes cartulinas para criticar al intervencionismo estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino durante la celebración por los site años de la Cuarta Transformación, el sábado 6 de diciembre de 2025. Foto: especial

También hubo cientos de letreros con críticas hacia el empresario Ricardo Salinas Pliego en los que los morenistas le pedían que “pague a México los impuestos que le debe” o solicitando “prisión para el ladrón” ante la polémica de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Como pueblo tenemos que apoyar a la Presidenta. Hay que salir a la calle para que (Ricardo Salinas Pliego) vea que no está sola, que tiene nuestro respaldo y que quienes quieren seguir robando o quieren invadirnos no van a poder”, dijo Joaquín, un hombre de la tercera edad que acudió a la movilización desde Zacatecas.

Los grupos estaban acompañados de diferentes legisladores, alcaldes y líderes locales de Morena que los trajeron en camiones y les dieron materiales de festejo como matracas, silbatos, gorras y carteles, alusivos a los siete años de la 4T en el poder.

“Claudia, escucha, estamos en la lucha”, gritaban cientos de personas en su avance por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y las calles de Madero y 5 de Mayo.

"Las juventudes estamos del lado bueno", dicen en marcha en apoyo a Sheinbaum

“Este día debe ser una fiesta. Venimos en paz, pero con música, baile y con todo el ánimo para que se vea que las juventudes estamos del lado bueno. Somos la verdadera generación que quiere ver al país con libertad”, comentó Alejandra Santoyo.

Entre la marea guinda también hubo quienes personificaron a tigres con botargas enormes, maquillaje felino y orejas de peluche que se asomaban entre el tumulto. “Porque esta es la marcha del tigre”, explicó un joven que se identificó como “Tigrencio”, mientras acomodaba la cola de su disfraz, orgulloso.

Simpatizantes de Morena y aliados caminan en calles de la CDMX rumbo al Zócalo donde se festejan los 7 años de la 4T (06/12/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Cerca de ahí, otro grupo cargaba una muñeca monumental de Claudia Sheinbaum hecha con papel que bailó al ritmo de la banda, soportada en hombros de jóvenes vestidos con ropa guinda.

En punto de las 11, cuando comenzó el discurso de la Presidenta, la marcha se detuvo. La gente escuchó en silencio, algunos con los ojos brillosos, al punto del llanto y otros con aplausos entre cada frase: “Siempre que la Presidenta nos llame, vamos a venir. ¡No está sola!”, prometió Joaquín.

“Venimos desde Azcapotzalco para mostrar nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ellos fueron los que iniciaron este hermoso movimiento desde hace años. Queremos que continúe la transformación por México, por nuestros niños y jóvenes”, explicó Angélica a este medio mientras escuchaba el discurso de la mandataria.

Con autobuses, morenistas y aliados llegan en apoyo a Sheinbaum

Morena y los gobiernos de la 4T mostraron el músculo para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y demostrar como se moviliza a miles para contrastar la manifestación de la generación Z y contra la violencia y la impunidad en el país.

Cientos de camiones, peseras y autobuses coparon los alrededores del Centro Histórico donde los ríos de hombres, mujeres, jóvenes y niños, desmañanados para arribar al Zócalo.

Los líderes de sindicatos, alcaldes, senadores y diputados desde El Cardenal, en la calle de Palma o en las restaurantes con terraza y vista privilegiada al Zócalo cuyo cover se cotizó hasta en mil 500 pesos por persona, vigilaban que la maquinaria guinda estuviera aceitada para este 7 aniversario de la 4T.

Varias unidades de camiones estacionadas alrededor del monumento a la revolución arriban para el evento de Sheinbaum en el Zócalo (06/12/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En las calles aledañas las huestes morenistas desayunaban una torta de tamal, atoles, tacos de canasta y lo que encontraban a su paso.

Lo mismo una señora indígena llegada de Tlapa, Guerrero, que un maestro de Colima o una doña de 70 años que viajo desde Nogales durante 30 horas “para respaldar al movimiento”.

Desde las 10 de la mañana el Zócalo ya estaba a reventar. Muchos después de saludar a sus dirigentes de colonia, sindicatos y de partido, optaron por retirarse y ver el evento desde algunas pantallas.

Esta vez no hubo vallas de acero, ni granaderos, ni el bloque negro o grupos de provocadores. Todo en orden para que el oficialismo y Moreva muestren el músculo a la Presidenta.

