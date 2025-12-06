Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), rechazó que hubo acarreo al evento “7 años de la transformación” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo.

Ante un Zócalo acaparado por docentes, banderas y paraguas naranjas, el líder del Sindicato expresó que tienen que corresponderle al gobierno de la 4T ante los acuerdos que han llegado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

—“¿Cuántos maestros vinieron hoy?”, se le preguntó al finalizar el evento.

Pirotecnia tricolor frente a la Catedral en el Zócalo capitalino al final del festejo a 7 años de la 4T en México (06/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

—“45 mil compañeros, llegaron desde las dos de la mañana. Aquí en los estados aledaños nada más, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, el Valle de Toluca y de Tlaxcala y algunos de Puebla”, respondió.

—“¿Hubo acarreos?”, se le cuestionó.

—“No, es libre. No se obliga a nadie. Sí, claro (se les puso transporte). Tenemos que corresponderle al gobierno de la 4T, lo bien que nos ha tratado.

“En el mundo somos ejemplo de cómo en la pandemia estuvo pendiente de nosotros el presidente López Obrador y tuvimos en el primer año de la doctora una excelente respuesta salarial, esperamos que el próximo año podamos llegar al mismo nivel que el salario mínimo, que ese por ciento”, contestó el senador.

SNTE revienta el Zócalo por festejo a 7 años de la 4T

El SNTE llegó desde temprana hora de este sábado 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó los "7 años de la transformación".

Con banderas y sombrillas naranjas con las siglas del SNTE, docentes ocuparon gran parte del Zócalo en la también llamada "marcha del tigre".

Simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la 4T comienzan a llegar a la plancha del Zócalo de la CDMX (06/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"¡Maestros con Claudia!", "¡Con educación, la transformación!" y "¡El magisterio unido, jamás será vencido!", fueron algunas consignas que gritaron los integrantes del Sindicato, encabezado por Alfonso Cepeda.

Además de apoyo al SNTE, se observaron gran cantidad de banderas del Tecnológico Nacional de México, CATEM, Ferrocarrileros, CROC y alcaldías.

