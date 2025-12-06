La Red Nacional de Refugios (RNR) junto con otras ONG, urgieron al gobierno federal a liberar los recursos destinados para 2025, al asegurar que a dos meses de concluir el ejercicio de este año, los refugios del país siguen sin recibir la totalidad del presupuesto asignado.

“Esta demora retrasa la atención y pone en riesgo vidas y evidencia que los cambios institucionales del gobierno en turno, no han sido acompañados de una visión feminista centrada en la vida y los derechos de las mujeres, niñas y niños”, señalaron.

En un pronunciamiento signado también por la Casa Hogar para Mamás Solteras “Rita Ruiz Velasco”; la Casa Refugio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango y el Centro de Apoyo Opciones Dignas, entre otras, enfatizaron que la integración genérica de los refugios representa un retroceso en el reconocimiento del papel crucial que estos espacios desempeñan en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.

Lee también Llega la “Oleada Violeta” a la Magdalena Contreras para prevenir la violencia hacia las mujeres

Los refugios de mujeres son espacios que salvan vidas, restituyen derechos y tejen autonomía. Archivo / EL UNIVERSAL

Destacaron que garantizar vidas libres de violencia no es una concesión ni un acto de buena voluntad: es una obligación del Estado mexicano. Las mujeres, niñas y niños que sobreviven a violencias patriarcales no pueden depender de decisiones administrativas, cambios de prioridad política o marcos presupuestarios ambiguos.

Argumentaron que la respuesta emitida por la Secretaría de las Mujeres ante la solicitud de acceso a la información realizada por la RNR a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, reconoce la violencia feminicida, pero el reconocimiento sin garantías es insuficiente.

“La fusión de programas presupuestarios sin una asignación explícita y garantizada para los refugios y sus centros de atención externa constituye un riesgo real de invisibilización y debilitamiento de una política pública que salva vidas y que en 2021 se logró que se materializara en un Programa Presupuestario Autónomo”, agregaron.

Lee también Diputadas de Morena y PT proponen elevar sanciones por violencia de género en Morelos; buscan justicia pronta y eficaz

Refugio de mujeres Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

Mencionaron que los refugios constituyen un mecanismo vital para preservar vidas y asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por ello, su financiamiento y gestión deben ser una prioridad clara y diferenciada en el presupuesto público, evitando diluir recursos en programas generales que puedan desatender esta necesidad urgente.

Rechazaron que el intento del gobierno para responsabilizar a los refugios por sus propias omisiones y retrasos.

Y aseguraron que los refugios que conforman la RNR han demostrado transparencia y mantienen sus puertas abiertas, brindando protección indispensable a mujeres, niñas y niños.

Lee también Marea guinda inunda las calles de la CDMX en apoyo a Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir", dicen

Demandaron un compromiso real que fortalezca y garantice la continuidad de los refugios, y convocamos a un diálogo directo mediante mesas de trabajo con autoridades, para que el presupuesto público refleje verdaderamente las necesidades urgentes de quienes enfrentan violencia. No permitiremos que se responsabilice a quienes salvan vidas por las fallas del Estado.

También exigieron la liberación total inmediata de los recursos pendientes de 2025; que se aprueben las reservas realizadas al presupuesto sobre el programa de refugios; mecanismos expeditos, no burocráticos, para el acceso a los recursos; diálogo público, directo y resolutivo con la Presidenta de México, y mesas de trabajo con la Secretaría de las Mujeres y con las y los legisladores para garantizar que las decisiones presupuestarias reflejen las necesidades reales de las mujeres, niñas y niños en situación de violencia.

“Los refugios no son asistencialismo; son una política feminista de vida, autonomía y justicia. Diluirlos es diluir la esperanza y el derecho fundamental a vivir sin violencia”, añadieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro