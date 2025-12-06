Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en relación con el hallazgo de un cuerpo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Al momento de su captura, la mujer estaba en posesión de aproximadamente medio kilo de marihuana, aseguró la SSC.

A decir de la Policía capitalina, a través de las cámaras de videovigilancia se identificó a dos mujeres y un hombres que viajaban en una camioneta blanca y que estarían relacionados con el abandono del cuerpo en la calle Adolfo López Mateos, esquina con Horacio Ruiz, en la colonia Ampliación Aviación Civil.

Leer también: Jeshua Cisneros lleva 24 días desaparecido; su familia mantiene labores de búsqueda

Detienen a mujer relacionada con el hallazgo de un cadáver en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Especial.

Una de las sospechosas fue ubicada en la calle Oriente 168, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, cuando viajaba a bordo de una motocicleta.

Policías asignados a la zona se acercaron, y al momento, la mujer intentó escapar en la moto, pero fue interceptada.

Al realizarle una revisión se le aseguró la droga, que era transportada en el compartimiento del vehículo, confirmó la SSC.

La detenida, de 31 años de edad, fue presentada ante un agente del Ministerio Público para determinar su situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr