Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan dos muerto y 8 heridos

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () en relación con el hallazgo de un cuerpo en calles de la.

Al momento de su captura, la mujer estaba en posesión de aproximadamente medio kilo de , aseguró la SSC.

A decir de la Policía capitalina, a través de las cámaras de videovigilancia se identificó a dos mujeres y un hombres que viajaban en una camioneta blanca y que estarían relacionados con el abandono del cuerpo en la calle Adolfo López Mateos, esquina con Horacio Ruiz, en la colonia Ampliación Aviación Civil.

Detienen a mujer relacionada con el hallazgo de un cadáver en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Especial.
Una de las sospechosas fue ubicada en la calle Oriente 168, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, cuando viajaba a bordo de una motocicleta.

Policías asignados a la zona se acercaron, y al momento, la mujer intentó escapar en la moto, pero fue interceptada.

Al realizarle una revisión se le aseguró la droga, que era transportada en el compartimiento del vehículo, confirmó la SSC.

La detenida, de 31 años de edad, fue presentada ante un agente del Ministerio Público para determinar su situación.

