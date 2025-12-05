Cuautitlán Izcalli, Mex.- Jeshua Cisneros Lechuga lleva 24 días desaparecido y su familia mantiene las labores de búsqueda, realizando movilizaciones para informar a la población y solicitar su ayuda.

Karla Lechuga, madre del joven de 18 años de edad que fue visto por última vez en el fraccionamiento Jardines de la Hacienda, explicó que hay 3 cámaras que podrían haber ayudado a conocer más de la ruta de Jeshua, sin embargo, no funcionan y esto detiene la investigación.

Junto con familiares y amigos de Jeshua, entregan volantes con la ficha de búsqueda en la avenida Jorge Jiménez Cantú, a la altura del Parque de las Esculturas, donde se realiza la sesión solemne de Cabildo para la presentación del primer informe de gobierno municipal.

Lee también: Lluvia ¿en diciembre?; registran precipitación en 10 alcaldías y cinco municipios de Edomex

Karla informó que ya tuvieron acceso como familia a las cámaras del C4 municipal de Cuautitlán Izcalli para conocer el recorrido que tuvo su hijo desde la Avenida Paseos de la Hacienda a la zona industrial de Cuamatla y “llega al Verificentro y de ahí se pierde”.

Ciudadanos que protestan por la desaparición de Jeshua Cisneros, intentan brincar la malla del Parque de las Esculturas, donde se celebra la sesión solemne de Cabildo para la presentación del primer informe de gobierno de Cuautitlán Izcalli.



📹 Arturo Contreras pic.twitter.com/PfJo9bOvis — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

La última visualización que tienen de Jeshua, es por una cámara de seguridad de una agencia automotriz Suzuki, situada sobre la lateral de la carretera México-Querétaro y hay un espacio entre dos empresas, Alpura y Gatorade, donde ya no se le ve.

“Por el tema de las cámaras la investigación se ha detenido, sigue parada hasta cierto punto”, dijo Karla Lechuga, al tiempo de pedir ayuda a la población para que informen cualquier cosa que hayan visto sobre su hijo.

Lee también: Casi 300 elementos de seguridad resguardan a visitantes y comerciantes del Tianguis Navideño de Jardines de Morelos, Edomex

La fecha de ausencia es desde el 11 de noviembre y fue el 15 cuando se activó la alerta en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM).

Gobierno de Cuautitlán Izcalli colabora en búsqueda de Jeshua

“Nosotros seguiremos mediante todos nuestros medios al alcance, colaborando con la búsqueda para encontrar a Jeshua”, señaló el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios.

Este jueves por la noche, el alcalde declaró en un programa que transmite a través de sus redes sociales que han tenido acercamiento con el padre de Jeshua Cisneros, quien ingresó a las oficinas del C4 municipal para poder ver las cámaras.

Jeshua lleva 24 días desaparecido. Foto: Especial.

“Hemos estado colaborando en todo momento, lo seguiremos haciendo y han habido momentos, sí, de cierta tensión. En algún momento su padre fue duro con comentarios hacia mi persona, después me llamó para disculparse por esos comentarios que había tenido. Yo le dije que no tenía ninguna razón para disculparse, entiendo perfectamente la desesperación y la situación que se está atravesando”, dijo Serrano.

Lee también: Horacio Duarte llama a mexiquenses a acudir al Zócalo de CDMX a festejar los siete años de la 4T

También dio a conocer que sostuvo una llamada ayer con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a quien explicó las acciones que ha hecho el gobierno municipal, mientras que la mandataria le informó que la madre de Jeshua fue atendida.

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, mencionó que solicitaron colaboración a las empresas que se ubican en la ruta donde fue visto por última vez el joven de 18 años. Sin embargo, agregó que solo la Fiscalía puede obligar mediante diligencias judiciales.

“Hay expresiones que no están en el entorno de la familia de Jeshua que me parecen que no son correctas, que no es correcto que nadie se aproveche de un asunto de estas características, ni para politizar ni para sacar raja. Ni para intentar volverse famosa o famoso. No diré quiénes son, pero ustedes saben que no es correcto lo que están haciendo algunas personas”, comentó Serrano Palacios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr