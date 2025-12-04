Nextlalpan, Mex.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en las inmediaciones del gran canal de Nextlalpan y presuntamente corresponde al maestro Olaff Pedraza Vargas.

Al profesor de una escuela primaria en el fraccionamiento Santa Inés, lo reportaron como desaparecido desde el pasado 18 de noviembre y después de 16 días de búsqueda, sus familiares lo habrían encontrado.

De acuerdo a reportes, la localización del cadáver ocurrió en la misma zona en la que encontraron el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Alejandro Pedraza, hermano del maestro, emprendió la búsqueda en el canal, durante este miércoles 3 de diciembre junto con familiares y conocidos, lo que dejó como resultado el hallazgo de un cuerpo.

Lee también: Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Localizan cuerpo sin vida de Olaff Pedraza, profesor de primaria en el gran canal de Nextlalpan. Foto:Especial.

A estas labores estuvieron convocados funcionarios de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), de Protección Civil y al no llegar, Alejandro siguió con las tareas.

Tras reportar que encontraron un cadáver, llegaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento y posteriormente la necropsia de ley.

En sus redes sociales, Alejandro Pedraza informó sobre la localización sin vida de su hermano, Olaff, y agregó que, una vez que les entreguen el cuerpo, lo velarán en casa de su madre.

A Olaff Pedraza lo reportaron como desaparecido el pasado 18 de noviembre, en Pozos y Vías, en el municipio de Nextlalpan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr