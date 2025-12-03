Más Información

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

Toluca, Méx.- Fueron atendidas 916 personas por la gobernadora del Estado de México, , durante la realizada en Palacio de Gobierno, donde se recibieron peticiones relacionadas principalmente con programas sociales, seguridad y asuntos jurídicos.

De acuerdo al reporte de las autoridades estatales, más del 50 por ciento de los casos ya cuentan con una resolución tras su petición realizada por los ciudadanos.

El mecanismo operó durante cinco días, en 15 horas acumuladas de atención, con la participación de integrantes del gabinete estatal y, por primera vez, del .

“La atención ciudadana no solamente es aquí en Palacio, sino también lo tenemos a través de las visitas que hacemos en la entrega de algunas obras, en los banderazos o en las reuniones que tenemos de la Mesa de la Paz que vamos a diferentes municipios”, comentó Gómez Álvarez.

Lee también:

Para agilizar la respuesta institucional, en esta ocasión la jornada fue dividida en bloques temáticos: Social, Seguridad, Salud, Jurídico, Mujeres y Educación.

Entre las personas atendidas hubo mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, docentes, campesinos e integrantes de pueblos originarios y agrupaciones religiosas.

Con esta edición, el gobierno estatal suma cerca de 3 mil personas atendidas en las audiencias realizadas desde el inicio de la administración, con el objetivo de mantener cercanía con la población y dar seguimiento puntual a sus solicitudes.

La iniciativa busca garantizar una respuesta efectiva a las demandas y necesidades de los mexiquenses, uno de los objetivos de la transformación del Estado de México, de acuerdo a la política pública implementada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]