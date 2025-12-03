Tultitlán, Mex.- La Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México ya publicó las ubicaciones de las cámaras instaladas para la aplicación de fotomultas a los invasores del carril confinado del Mexibús.

A través del portal https://sseguridad.edomex.gob.mx se pueden consultar las ubicaciones de los sitios que cuentan con este sistema tecnológico instalado entre marzo y julio de este año.

Son 38 las estaciones en las que fueron instaladas las cámaras, que abarcan las 4 líneas que comprende actualmente el sistema de transporte masivo Mexibús, con la finalidad de evitar la invasión del carril exclusivo.

Con la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México, que entró el vigor el pasado 25 de noviembre, los policías de tránsito ya no están facultados para levantar la infracción, ya que esta le llevará al automovilista o motociclista que circule en el carril confinado, directamente a su domicilio.

“El nuevo ordenamiento define de manera precisa lo que considera como invasión: circular, cruzar, girar, detenerse, estacionarse, realizar ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes o efectuar maniobras dentro de espacios exclusivos para el transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados”, señaló el gobierno mexiquense.

Las personas que invadan con vehículo el carril exclusivo, tendrán el descuento del 50%, el cual aplicará dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir del día que recibieron la notificación de la sanción.

