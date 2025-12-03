El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) implementó nuevos uniformes para su Personal Especializado en Funciones de Verificación que permitirá una mejor identificación.

La nueva indumentaria entró en uso oficial el pasado primero de diciembre, confirmó el INVEA.

El uniforme está integrado por pantalón café, playera polo blanca, chamarra y chaleco azul marino, con los logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y del Instituto de Verificación, así como el número de credencial.

Además, el personal portará gorra, la cual será de un determinado color dependiendo el área al que pertenezcan: color naranja para Transporte, gris para Alcaldías y dorada para el de Central.

Lee también Artículos navideños invaden los comercios del Centro Histórico

Además, las nuevas credenciales cuentan con cinco filtros de seguridad y la identidad del personal podrá verificarse a través de un código QR.

Estas implementaciones para la identificación buscan evitar que la ciudadanía sea víctima de un posible fraude en sus negocios, transporte o construcción.

El INVEA recordó que su personal está obligado a identificarse antes de cada diligencia y sólo ellos y ninguna otra autoridad puede realizar inspecciones de verificación administrativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL