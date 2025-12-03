Apenas comienza diciembre y las calles del Centro Histórico se llenan de artículos de temporada, que van desde adornos para el árbol de Navidad hasta inflables para las fachadas de las casas.

“¡Barata! ¡A 10 baros la bolsa de regalo!”, se escucha gritar a una vendedora a pie de banqueta, quien ofrece bolsas de cartón con decoraciones navideñas para que la gente envuelva los regalos.

Tanto locales formales como ambulantes se suman a la venta de escarcha, luces de colores y todo tipo de decoraciones con motivos de la época: muñecos de nieve, Santa Claus, renos y estrellas de Belén.

Negocios del Centro Histórico venden todo tipo de artículos navideños. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Aquí encuentra de todo si lo sabe buscar”, dice una comerciante.

En la esquina de Justo Sierra y Del Carmen sobresale un negocio con infinidad de series de luces.

Aquí hay venta por pieza o por mayoreo. Los árboles de Navidad de 1.2 metros cuestan 99 pesos la pieza, pero a partir de seis baja a 70 pesos, si se compran 30 o más, el precio es de 65. Una serie navideña de 96 luces cuesta 55 pesos la pieza o 42 a partir de seis. Una punta de árbol con forma de estrella cuesta 49 pesos la pieza y 46 a partir de 12. También hay peluches a 135 pesos.

En otro negocio ubicado en Correo Mayor se venden árboles de Navidad con precios de hasta 16 mil 500 pesos ya con toda la decoración.

Más que regalos, en este momento la gente compra sus adornos para sus casas o se surte en el Centro para vender en sus propios negocios, explica una señora que acudió a comprar series navideñas para comercializarlas en su local.

Entre los comerciantes se hacen hueco los que venden suéteres para animales de compañía. Otro de los artículos más buscados son los inflables para decorar las fachadas de las viviendas, con diseños también de la temporada y de varios tamaños. “Entre mil 200 y mil 500. Yo diría que es el promedio de los que se llevan, pero hay de todos los tamaños y el precio varía según el tamaño y el diseño”, dice una comerciante mientras sostiene un catálogo.