Por primera vez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México instalará un Árbol de Navidad monumental en la Glorieta de los Insurgentes, y su elaboración corrió a cargo de personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quienes dedicaron un mes completo a construir la estructura que decorará uno de los puntos más transitados de la capital.

El proyecto, coordinado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, se realizó en los talleres de herrería del centro ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ahí, cinco personas privadas de la libertad —cuatro herreros y un pintor— fabricaron la pieza de acero reforzado que alcanza los ocho metros de altura, 2.8 metros de ancho, y un peso aproximado de 200 kilogramos.

La obra cuenta con seis niveles y fue elaborada bajo técnicas de herrería artística y pintura industrial. De acuerdo con la SSC, el árbol representa valores como la unión familiar, la paz, la alegría, el amor, el valor de la vida y el deseo de segundas oportunidades, conceptos que también acompañaron el proceso creativo al interior del reclusorio.

Felipe, una de las personas privadas de la libertad que participó en la fabricación, expresó el orgullo que le produce haber formado parte del proyecto.

Instalarán Árbol de Navidad monumental en la Glorieta de los Insurgentes; personas privadas de la libertad estarán a cargo de la estructura. Foto: Especial

“Me siento muy agradecido por la confianza. Puse mi entusiasmo y mis conocimientos de herrería en este árbol que allá afuera va a significar mucho; pero para nosotros aquí adentro también tiene muchos significados. Nos recuerda que podemos servir a la sociedad haciendo el bien”, compartió.

Por su parte, Arturo, encargado de la pintura, dijo sentirse emocionado por mostrar a la ciudadanía el trabajo que se realiza dentro de los talleres penitenciarios.

“Me alegra que la gente vea lo que podemos hacer aquí adentro. Ojalá lo reciban con aprecio y lo disfruten. Para nosotros significa una oportunidad para demostrar nuestro talento”, señaló.

El montaje del Árbol de Navidad se realizará con apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que además instalará una villa navideña alrededor de la estructura. La exhibición estará abierta al público del 5 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

