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Cuernavaca, Mor.- El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) emitió una recomendación urgente para reforzar las medidas de higiene en el manejo de agua y alimentos, ante la alerta sanitaria por el brote de ciclosporiasis que afecta a 34 estados de los Estados Unidos.
Eduardo César Lazcano Ponce, director del INSP, explicó que la ciclosporiasis es una infección intestinal grave causada por el parásito Cyclospora, la cual se transmite por la ingesta de agua o productos frescos contaminados con materia fecal.
El especialista aclaró que el brote epidémico no representa actualmente un riesgo de emergencia sanitaria para México, pero advirtió que no se deben relajar los protocolos personales de prevención en hogares y comercios.
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Las medidas preventivas básicas instruidas por el organismo federal contemplan el lavado obligatorio de manos con agua y jabón, así como la desinfección estricta de frutas y verduras antes de su consumo.
El gobierno de México mantiene activos los protocolos estandarizados de vigilancia epidemiológica internacional para monitorear el avance de la enfermedad y responder ante cualquier caso sospechoso que se detecte en territorio nacional.
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