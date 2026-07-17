Cuernavaca, Mor.- El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) emitió una recomendación urgente para reforzar las medidas de higiene en el manejo de agua y alimentos, ante la alerta sanitaria por el brote de ciclosporiasis que afecta a 34 estados de los Estados Unidos.

​Eduardo César Lazcano Ponce, director del INSP, explicó que la ciclosporiasis es una infección intestinal grave causada por el parásito Cyclospora, la cual se transmite por la ingesta de agua o productos frescos contaminados con materia fecal.

​El especialista aclaró que el brote epidémico no representa actualmente un riesgo de emergencia sanitaria para México, pero advirtió que no se deben relajar los protocolos personales de prevención en hogares y comercios.

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​Las medidas preventivas básicas instruidas por el organismo federal contemplan el lavado obligatorio de manos con agua y jabón, así como la desinfección estricta de frutas y verduras antes de su consumo.

​El gobierno de México mantiene activos los protocolos estandarizados de vigilancia epidemiológica internacional para monitorear el avance de la enfermedad y responder ante cualquier caso sospechoso que se detecte en territorio nacional.

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