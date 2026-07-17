Estados | 17-07-26 | 17:44 |

Reynosa, Tamps. - Tras darse a conocer el , la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas anunció que ocho elementos están siendo por estos hechos.

, informó que mantendrán una política de cero tolerancia ante cualquier hecho que atente contra la de los ciudadanos.

Los hechos se registraron el pasado 13 de mayo cuando los elementos arribaron al domicilio del comerciante mientras él esperaba a su esposa e hijas en su automóvil.

Los hechos se registraron el pasado 13 de mayo cuando los elementos arribaron al domicilio del comerciante mientras él esperaba a su esposa e hijas en su automóvil. | Foto: Especial.
Los hechos se registraron el pasado 13 de mayo cuando los elementos arribaron al domicilio del comerciante mientras él esperaba a su esposa e hijas en su automóvil. | Foto: Especial.

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Destaca que, tras forcejear, lo llevaron a un "monte" donde lo bajaron de su auto para subirlo a una patrulla, donde le informaron que, para liberarlo, debía darles 30 mil dólares.

Estos hechos quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia que el comerciante tiene al exterior de su casa.

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Posteriormente, los elementos que cubrían sus rostros con capuchas regresaron al domicilio del comerciante, a donde ingresaron para robar joyas, perfumes, ropa y relojes; los estatales salieron y se llevaron nuevamente al comerciante.

Trascendió que lo liberaron tras el pago de 7 mil dólares.

Los elementos, que cubrían sus rostros con capuchas, regresaron al domicilio del comerciante para robar; estos hechos quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia que el comerciante tiene al exterior de su casa. | Foto: Especial.
Los elementos, que cubrían sus rostros con capuchas, regresaron al domicilio del comerciante para robar; estos hechos quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia que el comerciante tiene al exterior de su casa. | Foto: Especial.

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Ante esto, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó la investigación de ocho elementos de la Guardia Estatal asignados a Reynosa por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión contra un comerciante.

Los agentes operativos implicados fueron retirados de sus funciones y concentrados en Ciudad Victoria en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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JACL/cr

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