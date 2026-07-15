Ciudad Victoria.- Luego de cinco días en calidad de desaparecida, la noche de este martes 14 de julio la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó de la localización de Zayra Merari Moya Pesina, en una colonia de Ciudad Victoria.

A través de un operativo de búsqueda, la persona de 26 años de edad fue encontrada en perfecto estado de salud, en un domicilio de la colonia Álvaro Obregón, sin que las autoridades explicaran mayores detalles.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas durante las acciones de su liberación.

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Según la información de la Fiscalía, desde que tuvieron conocimiento de los hechos se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo coordinado, en la que participaron: La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECSE), la Comisaría General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

“La Fiscalía continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia al o los probables responsables”, indica un comunicado oficial.

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El caso llamó mucho la atención debido a que familiares de Zayra Merari recurrieron a las redes sociales para dar a conocer su desaparición, incluso por la tarde del martes de esa misma forma se difundió el hallazgo de la camioneta de su propiedad, que fue encontrada en una calle del Módulo Habitacional Fovissste, en Ciudad Victoria.

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