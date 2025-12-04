Tultitlán, Mex.- En un camino de terracería ubicado en los límites de Tultitlán con el municipio de Tultepec, fueron hallados restos humanos al interior de bolsas de plástico.

Pobladores de El Paraje La Chinampa, situado cerca del Circuito Exterior Mexiquense, dieron aviso a las autoridades sobre la localización de una bolsa, de la cual era visible un pie.

Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Al llegar al lugar e inspeccionar la zona, elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México encontraron otra bolsa negra con restos humanos.

Al interior de esta última vieron el dorso y la cabeza de una persona del sexo masculino, con sangra en la cara.

Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Elementos de la Guardia Nacional también llegaron y la escena se encuentra acordonada con cinta amarilla a la espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Son dos bolsas de plástico las que fueron localizadas con restos humanos y la FGJEM será la instancia encargada de las investigaciones del caso.

