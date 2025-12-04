Más Información

Ley de Aguas avanza con cambios tras maratónica discusión en Diputados; pasa al Senado y prevén aprobación en fast track

Ley de Aguas avanza con cambios tras maratónica discusión en Diputados; pasa al Senado y prevén aprobación en fast track

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Tultitlán, Mex.- En un camino de terracería ubicado en los límites de con el municipio de , fueron hallados restos humanos al interior de bolsas de plástico.

Pobladores de , situado cerca del Circuito Exterior Mexiquense, dieron aviso a las autoridades sobre la localización de una bolsa, de la cual era visible un pie.

Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Al llegar al lugar e inspeccionar la zona, elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México encontraron otra bolsa negra con restos humanos.

Lee también:

Al interior de esta última vieron el dorso y la cabeza de una persona del sexo masculino, con sangra en la cara.

Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Elementos de la Guardia Nacional también llegaron y la escena se encuentra acordonada con cinta amarilla a la espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Son dos bolsas de plástico las que fueron localizadas con restos humanos y la FGJEM será la instancia encargada de las investigaciones del caso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]