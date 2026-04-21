Más Información

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga serán los próximos del (INE).

Así lo acordó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, después de una larga negociación en la que, inclusive, tuvo que intervenir la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

Se espera que en las próximas horas, el acuerdo se someta votación en el pleno.

Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]