Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga serán los próximos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo acordó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, después de una larga negociación en la que, inclusive, tuvo que intervenir la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

Se espera que en las próximas horas, el acuerdo se someta votación en el pleno.

Foto: Especial

Foto: Especial

Lee también INE informa que 69% de votantes con discapacidad requirió ayuda en la Elección Judicial; equivalen a 1.4% de participación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc