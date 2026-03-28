Ante la conclusión de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera como consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), quedan dichos cargos disponibles. Pero, ¿en qué consisten?

De acuerdo con la página de internet de esta institución, en primer lugar conforman, a lado de consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos, el Consejo General, el cual está dedicado a checar el cumpliento de las leyes electorales.

Atribuciones del Consejo General

Como parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral, los consejeros cuentan con casi 40 atribuciones, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan:

Elaborar reglamentos internos con el fin de que el INE se desarrolle correctamente

se desarrolle correctamente Monitorear las acciones de los partidos políticos a partir de la legislación electoral

a partir de la legislación electoral Registrar nuevas organizaciones políticas

Definir el gasto límite de precampañas y campañas electorales de aspirantes a algún cargo de elección popular

electorales de aspirantes a algún cargo de elección popular Designar y remover a iguales de Organismos Públicos Locales (OPL)

Lee también Luisa Alcalde niega trampas de Morena en tiraje de Regeneración; no aporta pruebas

Con la salida de Zavala, Ravel y Rivera, quedan siete personas:

Arturo Castillo

Carla Humphrey

Jorge Montaño

Martín Faz

Norma Irene de la Cruz

Rita Bell

Uuc-kib Espadas

Aprueban Comité Técnico de Evaluación

El pasado viernes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó la conformación del Comité Técnico de Evaluación, compuesto por Irma Ramírez Cruz, Marcela Elena Fernández Domínguez, Miriam Rodríguez Armenta, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá.

De acuerdo con el director de dicha Junta, Ricardo Monreal, este último Comité analizará los perfiles de 500 aspirantes al puesto y elegirá a cinco por cada uno.

Lee también Ellos son los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para elegir a consejeros del INE; tres fueron excandidatos en elección judicial

Los requisitos para convertirse en consejero electoral son:

Ser ciudadano mexicano de nacimiento, y ejercer derechos civiles y políticos

Tener más de 30 años de edad

Poseer con título profesional, con antigüedad mínima de cinco años, y experiencia

Contar con credencial de elector y estar inscrito en el Registro Nacional de Electores

No haber desempeñado algún cargo público en los últimos cuatro años

Las tres personas elegidas ejercerán su puesto durante nueve años, y tendrán un salario bruto consistente en 262 mil 634 pesos, y neto de 180 mil 828.91 pesos, cada mes, y no podrán ser reelectos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc