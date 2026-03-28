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Ante la conclusión de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera como consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), quedan dichos cargos disponibles. Pero, ¿en qué consisten?
De acuerdo con la página de internet de esta institución, en primer lugar conforman, a lado de consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos, el Consejo General, el cual está dedicado a checar el cumpliento de las leyes electorales.
Atribuciones del Consejo General
Como parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral, los consejeros cuentan con casi 40 atribuciones, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan:
- Elaborar reglamentos internos con el fin de que el INE se desarrolle correctamente
- Monitorear las acciones de los partidos políticos a partir de la legislación electoral
- Registrar nuevas organizaciones políticas
- Definir el gasto límite de precampañas y campañas electorales de aspirantes a algún cargo de elección popular
- Designar y remover a iguales de Organismos Públicos Locales (OPL)
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Con la salida de Zavala, Ravel y Rivera, quedan siete personas:
- Arturo Castillo
- Carla Humphrey
- Jorge Montaño
- Martín Faz
- Norma Irene de la Cruz
- Rita Bell
- Uuc-kib Espadas
Aprueban Comité Técnico de Evaluación
El pasado viernes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó la conformación del Comité Técnico de Evaluación, compuesto por Irma Ramírez Cruz, Marcela Elena Fernández Domínguez, Miriam Rodríguez Armenta, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá.
De acuerdo con el director de dicha Junta, Ricardo Monreal, este último Comité analizará los perfiles de 500 aspirantes al puesto y elegirá a cinco por cada uno.
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Los requisitos para convertirse en consejero electoral son:
- Ser ciudadano mexicano de nacimiento, y ejercer derechos civiles y políticos
- Tener más de 30 años de edad
- Poseer con título profesional, con antigüedad mínima de cinco años, y experiencia
- Contar con credencial de elector y estar inscrito en el Registro Nacional de Electores
- No haber desempeñado algún cargo público en los últimos cuatro años
Las tres personas elegidas ejercerán su puesto durante nueve años, y tendrán un salario bruto consistente en 262 mil 634 pesos, y neto de 180 mil 828.91 pesos, cada mes, y no podrán ser reelectos.
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dft/bmc
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