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Ante la conclusión del cargo de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera como del Instituto Nacional Electoral (INE), la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó la conformación del Comité Técnico de Evaluación, el cual calificará los perfiles de las y los aspirantes a dicho cargo.

Esta Junta designó a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

A continuación, enlista los perfiles de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que deberá elegir a las y los mejores candidatos y candidatas.

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Irma Ramírez Cruz

Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cursa una maestría en Derecho Electoral por dicha institución de educación superior. Actualmente es asesora de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Marcela Elena Fernández Domínguez

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por parte de la Universidad de Castilla La Mancha. En el presente es magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fue candidata a esta última magistratura en la elección judicial.

Miriam Rodríguez Armenta

Es licenciada en Política y Gestión Social, y doctora en Humanidades-Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En la actualidad funge como especialista en sistema político e instuciones públicas. En el pasado se ha desempeñado como docente y investigadora.

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Rubén Jesús Lara Patrón

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por parte de la Universidad de Castilla La Mancha. Fue candidato a magistrado del TEPJF en los comicios del Poder Judicial (PJ).

Selene Cruz Alcalá

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Derecho Constitucional por parte del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente es Magistrada Representante en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). Fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la elección judicial.

En entrevista con medios de comunicación, el director de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que este viernes concluyé la inscripción de aspirantes al cargo de consejero electoral del INE.

Agregó que Ramírez Cruz, Fernández Domínguez, Rodríguez Armenta, Lara Patrón y Cruz Alcalá, de las 500 personas que han aplicado, deberán escoger a cinco por cada puesto y al final seleccionar a una persona.

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dft/bmc

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