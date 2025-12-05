Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Ecatepec, Mex.- Para resguardar la del del fraccionamiento Jardines de Morelos, el gobierno municipal implementó un operativo en el que participan 280 elementos de la policía de Ecatepec, Marina, protección civil y juzgado cívico.

El despliegue de tiene como finalidad prevenir la venta de bebidas alcohólicas, verificar instalaciones eléctricas y de gas, y asegurar la paz y el orden en la zona donde llegan miles de asistentes a realizar compras de temporada navideña.

La alcaldesa Azucena Cisneros instruyó que los operativos en los tianguis navideños se realicen de manera permanente, con la participación de diversas áreas del gobierno municipal, informó el subdirector operativo de la policía de Ecatepec, Edmundo Esquivel Fuentes.

Los operativos comenzaron desde el pasado 20 de noviembre para prevenir situaciones que pongan en riesgo a las familias que acuden a estos sitios tradicionales, donde a los comerciantes les han pedido respetar los espacios limitados para evitar aglomeraciones y accidentes.

Leer también:

La alcaldesa Azucena Cisneros instruyó que los operativos en los tianguis navideños se realicen de manera permanente, informó el subdirector operativo de la policía de Ecatepec, Edmundo Esquivel Fuentes. (Foto: especial)
La alcaldesa Azucena Cisneros instruyó que los operativos en los tianguis navideños se realicen de manera permanente, informó el subdirector operativo de la policía de Ecatepec, Edmundo Esquivel Fuentes. (Foto: especial)

Otra solicitud con los vendedores de los Tianguis Navideños es que verifiquen sus conexiones para prevenir fugas y cortos circuitos, a fin de cumplir con el reglamento respecto a medidas de seguridad.

“Es un tianguis muy bueno, muy tranquilo, hay gente que viene a comprar y se va a las altas horas de la noche”, señaló Teresa, vendedora de pantalones de mezclilla.

Los comerciantes manifestaron que se han percibido ambientes de orden dentro de estos espacios de temporada, razón que permite que los consumidores salgan hasta tarde.

Mientras que un vendedor de postres, Josué Jiménez, explicó que la gente camina con seguridad debido a la presencia de las fuerzas policiales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]