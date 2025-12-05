Ecatepec, Mex.- Para resguardar la seguridad de visitantes y comerciantes del Tianguis Navideño del fraccionamiento Jardines de Morelos, el gobierno municipal implementó un operativo en el que participan 280 elementos de la policía de Ecatepec, Marina, protección civil y juzgado cívico.

El despliegue de seguridad tiene como finalidad prevenir la venta de bebidas alcohólicas, verificar instalaciones eléctricas y de gas, y asegurar la paz y el orden en la zona donde llegan miles de asistentes a realizar compras de temporada navideña.

La alcaldesa Azucena Cisneros instruyó que los operativos en los tianguis navideños se realicen de manera permanente, con la participación de diversas áreas del gobierno municipal, informó el subdirector operativo de la policía de Ecatepec, Edmundo Esquivel Fuentes.

Los operativos comenzaron desde el pasado 20 de noviembre para prevenir situaciones que pongan en riesgo a las familias que acuden a estos sitios tradicionales, donde a los comerciantes les han pedido respetar los espacios limitados para evitar aglomeraciones y accidentes.

Otra solicitud con los vendedores de los Tianguis Navideños es que verifiquen sus conexiones para prevenir fugas y cortos circuitos, a fin de cumplir con el reglamento respecto a medidas de seguridad.

“Es un tianguis muy bueno, muy tranquilo, hay gente que viene a comprar y se va a las altas horas de la noche”, señaló Teresa, vendedora de pantalones de mezclilla.

Los comerciantes manifestaron que se han percibido ambientes de orden dentro de estos espacios de temporada, razón que permite que los consumidores salgan hasta tarde.

Mientras que un vendedor de postres, Josué Jiménez, explicó que la gente camina con seguridad debido a la presencia de las fuerzas policiales.

cr