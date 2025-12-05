Más Información

Policías de la Ciudad de México, junto con personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aseguraron más de 12 mil cajetillas de valuados en un millón 700 mil 935 pesos, en distintos comercios de la Central de Abasto de la Ciudad de México ().

Tras varios trabajos de inteligencia, se ubicaron seis locales en la CEDA donde se almacenaban cigarrillos de diferentes marcas que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas sanitarias y aduaneras, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Por lo anterior, se realizó un operativo en dichos negocios y se aseguraron 12 mil 11 cajetillas, con un total de 401 mil 380 cigarros ilegales.

La mercancía decomisada fue trasladada a un inmueble en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde será resguardada mientras se realizan las indagatorias correspondientes.

