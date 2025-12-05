La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján, aseguró que "el hueco" en la institución es la necesidad de más policías de investigación y agentes del Ministerio Público.

"Necesitamos apostarle a contratar más policías y Ministerios Públicos"

"Sí vemos fundamental, la cereza del pastel, poder tener una ampliación presupuestal para la Fiscalía ¿En dónde creemos que está el hueco más grande? En el personal. Necesitamos apostarle a más, sobre todo policías de investigación, pero también Ministerios Públicos", dijo.

Durante una mesa de trabajo con diputados del Congreso de la Ciudad de México para el análisis del paquete económico del ejercicio fiscal 2026, la Fiscal resaltó la carga laboral de los representantes del Ministerio Público y los detectives.

"Hoy en día nuestros Ministerios Públicos tienen aproximadamente 500 carpetas de investigación, por Ministerio Público, abiertas, nuestros policías de investigación de nuevo no les da la vida para poder realizar investigaciones de calidad con este número de investigaciones que se tienen", aseguró.

Alcalde Luján argumentó que para obtener mayores resultados en áreas fundamentales y estratégicas de la FGJ se requiere más presupuesto.

De igual forma aseguró que el aumento presupuestal que se solicitó ante el Congreso local para el año entrante es exiguo.

"Decir que sí, consideramos efectivamente que este 7 % en realidad es insuficiente, que le necesitamos apostar sobre todo a mayor número de policías de investigación, decíamos nosotros, el escenario ideal es tener 2 policías de investigación por Ministerio Público", afirmó Alcalde.

Prepara inversiones para el 2026

Durante su presentación, Bertha Alcalde detalló que para el año entrante se estima continuar con un contrato para renovar computadoras y los puntos de acceso a internet.

La Fiscal anunció la inversión de 16.3 millones de pesos para el mantenimiento de equipos de radiolocalización de los policías de investigación.

También mencionó que se usarán 25 millones de pesos en la compra de reactivos y productos de laboratorio.

Asimismo, habló de la compra de la dotación, equipamiento de armas y informes para los policías, así como de continuar con el mantenimiento de las instalaciones.

Alcalde Luján aseguró que se dará continuidad a la digitalización de las carpetas de investigación y en la implementación de un sistema de aseguramiento digital de bienes.

