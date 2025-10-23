Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Eddy "N", uno de los presuntos autores materiales del feminicidio registrado el 16 de octubre, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata del segundo detenido por el asesinato de una mujer a la que le prendieron fuego dentro de su domicilio, en la colonia Defensores de la República.

La FGJCDMX informó que de acuerdo a la investigación, Eddy fue quien inició el fuego en la casa de la víctima, lo que la llevó a sufrir quemaduras y finalmente morir en un hospital.

Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra del sujeto de 24 años de edad.

Una vez que un juez de control liberó el mandamiento judicial, policías de investigación aprehendieron al presunto autor material, en calles de Gustavo A. Madero.

Ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El pasado 21 de octubre, también se detuvo a Hugo "N", presunto coautor de los hechos, quien habría ayudado a escapar a los sujetos que comenzaron el fuego, entre ellos Eddy.

