Policías de investigación detuvieron a Hugo “N” por su presunta participación en el feminicidio de una mujer, quien fue quemada viva en su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, el pasado 16 de octubre.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el detenido habría ayudado a escapar en un taxi a los dos sujetos señalados por haber prendido fuego a la mujer.

Por lo anterior, Hugo está señalado como probable coautor del crimen, afirmó la FGJCDMX.

Con base a los datos de prueba reunidos por la Fiscalía capitalina, se solicitó una orden de aprehensión en contra del sospechoso, la cual fue otorgada y cumplimentada cuatro días después de los hechos.

Hugo fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde se definirá su situación.

La semana pasada, una mujer fue rociada con combustible y quemada por dos sujetos que ingresaron a su domicilio, en la colonia Defensores de la República. La víctima fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital donde más tarde perdió la vida.

