Policías de investigación detuvieron a Hugo “N” por su presunta participación en el de una mujer, quien fue quemada viva en su domicilio en la , el pasado 16 de octubre.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (), el detenido habría ayudado a escapar en un taxi a los dos sujetos señalados por haber prendido fuego a la mujer.

Por lo anterior, Hugo está señalado como probable coautor del crimen, afirmó la FGJCDMX.

Con base a los datos de prueba reunidos por la Fiscalía capitalina, se solicitó una orden de aprehensión en contra del sospechoso, la cual fue otorgada y cumplimentada cuatro días después de los hechos.

Hugo fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde se definirá su situación.

La semana pasada, una mujer fue rociada con combustible y quemada por dos sujetos que ingresaron a su domicilio, en la colonia Defensores de la República. La víctima fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital donde más tarde perdió la vida.

