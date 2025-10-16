Una mujer resultó gravemente herida luego de un incendio registrado en un domicilio ubicado en la calle Norte 1, colonia Defensores de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la víctima sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

El incendio fue en un domicilio ubicado en la calle Norte 1, colonia Defensores de la República Foto: Juan Carlos Williams

Lee también: Vuelven a diferir audiencia inicial del caso Axe Ceremonia

Testimonios en el lugar señalaron que los presuntos responsables del siniestro habrían escapado a bordo de un taxi con dirección a un hotel cercano. Ante la información, policías capitalinos implementaron un operativo para ubicar el vehículo señalado, logrando interceptarlo minutos más tarde. Tras una entrevista con el conductor, los oficiales permitieron que continuara su camino al no encontrar indicios de participación directa.

Posteriormente, los uniformados acudieron al hotel referido, donde presuntamente se encontraban dos personas más con quemaduras; sin embargo, al realizar la búsqueda, no se localizó a nadie con esas características.

El propietario del inmueble afectado fue orientado por los agentes para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, instancia que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar la posible responsabilidad de las personas señaladas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr