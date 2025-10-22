En la Ciudad de México, las denuncias por los delitos de secuestro, extorsión y narcomenudeo presentan un alza en los primeros 9 meses del 2025, comparándolos con el mismo periodo del 2024, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El secuestro aumentó un 64.2 % con una cifra de 14 de enero a septiembre de 2024, contra 23 en el mismo periodo de 2025.

La extorsión presentó un alza del 224 %, con un registro de mil 197 de enero a septiembre de este año, contra 369 el mismo periodo del año anterior.

El narcomenudeo aumentó en un 34.4 % con un registro de 4 mil 795 casos en los primeros nueve meses de este año, contra 3 mil 566 del mismo periodo del 2024.

Estos delitos van a la baja

Mientras que en la misma comparativa de los primeros 9 meses del 2025 con los del 2024, delitos como homicidio doloso y culposo, feminicidio y violación fueron a la baja en el registro del SESNSP.

El homicidio doloso mostró una reducción del 7.2 % con un registro de 563 en los primeros 9 meses del 2025, comparándolos con 607 del mismo periodo del 2024.

En el caso del homicidio culposo, la baja es del 12.3 %, con una cifra de 552 de enero a septiembre de este año, contra 630 en el mismo periodo del año 2024.

El delito de feminicidio muestra una tendencia a la baja del 44 %, con una cifra de 29 en los primeros nueve meses del 2025, contra 52 durante el mismo periodo del 2024.

La violación bajó en un 16.4 % con un registro de mil 626 en los primeros 9 meses del presente año, contra mil 945 en el mismo periodo del 2014.

En el delito de la trata de personas hay una disminución del 27.6 por ciento, con un registro durante los primeros meses del 2025 de 55, contra 76 en el mismo periodo del 2024.

Las amenazas descendieron un 4%, con un registro 14 mil 799 de enero a septiembre de 2025 contra 15 mil 426 en el mismo periodo del año anterior.

Los datos del SESNSP están basados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales.

