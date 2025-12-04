Toluca, Estado de México.- Tres presuntos delincuentes armados tomaron de rehén a tres mujeres en el área de comida del Aeropuerto Internacional de Toluca lo que provocó pánico entre algunos usuarios que se encontraban en este punto.

Todo ello formó parte de un simulacro en el marco de un ataque armado en la central aeroportuaria ubicada en el municipio de Toluca.

Durante la escena, una de las mujeres rehenes resultó lesionada en la cabeza, por lo que fue atendida por elementos de la Cruz Roja Mexicana. Foto: Alejandro Vargas/ EL UNIVERSAL

Dicho simulacro a escala real, fue un ejercicio diseñado para evaluar la capacidad de respuesta, coordinación y actuación operativa de las distintas autoridades que intervienen en materia de seguridad aeroportuaria.

Lee también: Hallan cuerpo de Olaff Pedraza, profesor de primaria en Nextlalpan, Edomex; es la misma zona donde fue localizado cadáver de sacerdote

Durante la escena, los hombres armados amedrentaron a las 3 mujeres rehenes una de ellas resultó lesionada en la cabeza lo que generó la intervención de los equipos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana.

Autoridades ponen a prueba protocolos. Foto: Alejandro Vargas/ EL UNIVERSAL

Conforme transcurrían los minutos uno de los implicados en el ataque armado, atendió una llamada de las autoridades quienes pretendían negociar la liberación de las Rehenes sin embargo los delincuentes exigían la liberación de su “jefe”.

En el simulacro, el grupo armado intentaba interferir con el proceso de extradición de una persona privada de la libertad de alta peligrosidad, generando incidentes simultáneos en tres áreas críticas: la torre de control, la planta de combustibles y el edificio terminal, incluyendo el área comercial.

Toman rehenes en simulacro del Aeropuerto de Toluca; autoridades ponen a prueba protocolos. Foto: Alejandro Vargas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr