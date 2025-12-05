TOLUCA, Estado de México.- Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, exhortó a los diversos sectores de la población mexiquense a acudir el sábado seis de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a festejar los 7 años de la transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los quiero invitar a que mañana nos acompañen en el Zócalo de la Ciudad de México a festejar 7 años de transformación, a respaldar con claridad a la presidenta, porque ninguna difamación, ningún ataque, ninguna misoginia podrá con un pueblo valiente como el pueblo de México, como el pueblo del Estado de México”, afirmó.

En el mensaje a los habitantes de Tlalnepantla, donde acudió con la representación personal de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al Primer Informe de Gobierno del alcalde Raciel Pérez Cruz, Duarte Olivares precisó:

“Las y los señores de la derecha, no les gusta que hoy los jóvenes tengan asegurada una beca en la Constitución, que los adultos mayores tengan garantizada una pensión y que las mujeres tengan un papel protagónico en la historia del país".

Advirtió que con mentiras, difamaciones y calumnias, la derecha piensa que destrozarán el proceso de transformación pero no avanzarán. Los presentes corearon: ¡presidenta no estás sola!, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, se declaró un soldado de la Cuarta Transformación.

Además, resaltó que, solo gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el oriente del Estado de México ha dejado de ser periferia para convertirse en una zona de desarrollo y bienestar.

