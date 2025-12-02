Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Luego de que circulara una versión que ligaba a los dos fallecidos del lunes tras un ataque en la , con el narcotraficante Caro Quintero, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, , señaló que “no hay ninguna confirmación del vínculo sanguíneo con algún elemento de la delincuencia”.

En entrevista con medios de comunicación, Duarte Olivares sostuvo que “evidentemente iban a buscarlos”, al referirse al con el que actuaron agresores que ingresaron a la lavandería Ultra Clean.

Duarte Olivares sostuvo que “evidentemente iban a buscarlos”, al referirse al modus operandi con el que actuaron agresores. (Foto: especial/ Archivo)
Además, el funcionario público puntualizó que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la instancia que realice las indagatorias sobre el caso.

Alrededor de las 5:00 de la tarde de ayer, 3 sujetos con armas dispararon en contra de 3 personas que se encontraban al interior del negocio de lavandería, en el centro comercial Arkana Norte, ubicado en carriles laterales de la carretera México-Querétaro.

A consecuencia de ellos, dos hombres perdieron la vida y fueron identificados como Emilio Quintero, originario de Culiacán, Sinaloa, así como Juan Pablo Quintero, de 21 años de edad, de Guadalajara, Jalisco.

