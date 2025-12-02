Cuautitlán Izcalli, Mex.- Luego de que circulara una versión que ligaba a los dos fallecidos del lunes tras un ataque en la plaza Arkana Norte, con el narcotraficante Caro Quintero, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, señaló que “no hay ninguna confirmación del vínculo sanguíneo con algún elemento de la delincuencia”.

En entrevista con medios de comunicación, Duarte Olivares sostuvo que “evidentemente iban a buscarlos”, al referirse al modus operandi con el que actuaron agresores que ingresaron a la lavandería Ultra Clean.

Lee también: Anuncian distribuidor vial para el oriente del Edomex

Duarte Olivares sostuvo que “evidentemente iban a buscarlos”, al referirse al modus operandi con el que actuaron agresores. (Foto: especial/ Archivo)

Además, el funcionario público puntualizó que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la instancia que realice las indagatorias sobre el caso.

Alrededor de las 5:00 de la tarde de ayer, 3 sujetos con armas dispararon en contra de 3 personas que se encontraban al interior del negocio de lavandería, en el centro comercial Arkana Norte, ubicado en carriles laterales de la carretera México-Querétaro.

A consecuencia de ellos, dos hombres perdieron la vida y fueron identificados como Emilio Quintero, originario de Culiacán, Sinaloa, así como Juan Pablo Quintero, de 21 años de edad, de Guadalajara, Jalisco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr