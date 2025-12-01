La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) informó que noviembre pasado fue el mes con menor número de víctimas de homicidio doloso desde 2017 en el Estado de México.

Señaló que, entre enero y noviembre de 2025, los homicidios registraron disminuciones mensuales de entre 25 y 45 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los datos, proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), indican que noviembre representó el punto más bajo dentro de una tendencia sostenida a la baja en este delito de alto impacto durante los once meses del año.

A través de sus redes sociales, la mandataria afirmó que la reducción en los homicidios dolosos es resultado de las estrategias de seguridad que se implementan diariamente en la Mesa de Paz.

“En #Nezahualcóyotl encabecé la Mesa de Paz, en la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que este noviembre fue el mes con menor incidencia de homicidio doloso registrada. Seguimos sumando esfuerzos por la paz y tranquilidad de las y los mexiquenses. #ElPoderDeServir”, escribió Gómez Álvarez.

El gobierno estatal destacó que, entre enero y noviembre de 2025, la disminución mensual de homicidios osciló entre 25 y 45 por ciento respecto al año anterior, reflejando que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido avances estructurales y ha evitado repuntes significativos, con una reducción diaria aproximada del 50 por ciento.

El acumulado anual de homicidios dolosos en 2025 es el más bajo desde 2017, gracias a acciones como operativos, programas, equipamiento y capacitación policial, incorporación de tecnología, impulso a la denuncia ciudadana, así como la atención y seguimiento de víctimas y casos.

A la sesión 225 de la Mesa de Paz asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, secretaria técnica; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; Adolfo Cerqueda Rebollo, alcalde de Nezahualcóyotl, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

