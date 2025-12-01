Más Información

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

La mañana de este lunes, familiares y amigos de Miguel Ángel Saucedo Mora bloquearon Avenida Tláhuac, en ambos sentidos, a la altura de la calle Luis Delgado, en la colonia Zapotitlán, alcaldía Tláhuac, para exigir avances en la búsqueda del joven reportado como desaparecido.

Los manifestantes señalaron que la movilización es una medida de presión ante la falta de respuestas de las autoridades. De acuerdo con el padre de la víctima, Miguel Hernández Hernández, las citas programadas en la Fiscalía han sido canceladas en repetidas ocasiones, lo que ha retrasado el seguimiento de la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/UI-1 C/D/02393/11-2025.

Lee también

Los familiares exigieron atención inmediata por parte de la institución, así como acciones concretas que permitan conocer el paradero de Miguel Ángel. Mientras tanto, el bloqueo mantiene afectada la circulación en la zona, por lo que se recomienda utilizar vías alternas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]