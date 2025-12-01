La mañana de este lunes, familiares y amigos de Miguel Ángel Saucedo Mora bloquearon Avenida Tláhuac, en ambos sentidos, a la altura de la calle Luis Delgado, en la colonia Zapotitlán, alcaldía Tláhuac, para exigir avances en la búsqueda del joven reportado como desaparecido.

Los manifestantes señalaron que la movilización es una medida de presión ante la falta de respuestas de las autoridades. De acuerdo con el padre de la víctima, Miguel Hernández Hernández, las citas programadas en la Fiscalía han sido canceladas en repetidas ocasiones, lo que ha retrasado el seguimiento de la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/UI-1 C/D/02393/11-2025.

Los familiares exigieron atención inmediata por parte de la institución, así como acciones concretas que permitan conocer el paradero de Miguel Ángel. Mientras tanto, el bloqueo mantiene afectada la circulación en la zona, por lo que se recomienda utilizar vías alternas.

