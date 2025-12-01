La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un aumento presupuestal de 15% para 2026.

Durante una mesa de trabajo en la materia, detalló que este incremento en los recursos servirá para construir una casa sorora para atender y apoyar a las mujeres víctimas de violencia; rehabilitación de espacios públicos; y elaboración de estudios para la regularización de 50 asentamientos humanares irregulares.

Precisó que hay en la demarcación 330 asentamientos irregulares en donde habitan 165 mil personas, es decir, 37% de la población total que hay en Xochimilco.

Lee también Policía Cibernética alerta por correos falsos de “Netflix”; advierten sobre robo de datos y fraudes bancarios

“Atender las necesidades de los asentamientos humanos irregulares no solo es una obligación del gobierno, sino es, sobre todo, una cuestión de justicia social. Por décadas la población de los asentamientos humanos ha sido botín político de líderes locales, pero ninguno de ellos y ningún gobierno ha dignificado las condiciones de vida de toda esta población y creo que podríamos marcar la diferencia, ustedes y nosotros”, argumentó.

Circe Camacho apuntó que también requieren recursos para la rehabilitación de embarcaderos pequeños, pues estiman que por el Mundial habrá una gran afluencia de visitantes a los canales. En este sentido, precisó que si bien la administración capitalina rehabilitará los más grandes, la alcaldía lo hará con los pequeños, “para que de forma justa podamos intervenir los otros y pueda haber condiciones de competencia entre todos los embarcaderos y, sobre todo, un recibimiento digno para todos los visitantes”.

Las alcaldesa explicó que, con un corte al 30 de noviembre, han ejercido el 80% del presupuesto 2025, y destacó que los delitos de alto impacto han disminuido en 10%, los homicidios dolosos en 21% y el robo de vehículos sin violencia en 14%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL