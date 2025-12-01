Más Información

Cuautitlán Izcalli, Edomex.- La tarde de este lunes se registró un al interior de Plaza Arkana, ubicada sobre la autopista México-Querétaro, que dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionados.

De acuerdo con reportes iniciales,ingresaron al centro comercial y se dirigieron a un negocio de lavandería, donde dispararon contra un hombre, provocando su muerte en el lugar.

Elementos de la Policía de Proximidad y del Grupo Táctico de Cuautitlán Izcalli acudieron de inmediato para acordonar la zona y asegurar el perímetro.

En el sitio se observaron casquillos percutidos y la zona del local permanece delimitada con cinta amarilla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo e iniciando la carpeta de investigación correspondiente para localizar a los responsables.

Autoridades recomendaron a los automovilistas y peatones extremar precauciones al transitar por la zona debido a la presencia de unidades de emergencia.

