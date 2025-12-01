El presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un presupuesto de 365 millones de pesos para el próximo año.

Durante una mesa de trabajo en la materia, el magistrado presidente detalló que estos recursos se utilizarán para la adquisición de equipo de cómputo, instalación de bebedores de agua potable, sustitución de cableado estructurado y para el fortalecimiento de la Contraloría Interna.

En este sentido, comentó que se hará una reforma para hacer más funcional a la Contraloría Interna del Tribunal local, pues actualmente hay 18 plazas, “la mayoría con salarios altos, lo cual 18 plazas para un Tribunal local, o sea, es mucha, entonces es más o menos como vamos a compactar”.

Asimismo, comentó que este año resolvieron 724 expedientes y que sólo en nueve hubo cambios: en seis se revocaron las resoluciones y en tres se modificaron, “así que quedaron firmes el 98.7% de las resoluciones, con lo cual se demuestra que es un Tribunal eficiente”.

Armando Ambriz detalló que se resolvieron 220 asuntos durante la elección judicial, de los cuales 72 se impugnaron ante la instancia federal, pero sólo se revocó uno.

Precisó que en 2026 deberán resolver impugnaciones relativas a las consultas de Presupuesto Participativo, elección de Comités de Participación Comunitaria (Copacos), y que arrancará el proceso electoral para elegir jueces, magistrados, diputados, concejales y alcaldes.

“El proyecto incorpora únicamente las previsiones indispensables para la adecuada organización y función de este órgano jurisdiccional… Continuaremos trabajando con disciplina, perspectiva de derechos humanos y plena convicción de que nuestra labor contribuye a la paz pública y al fortalecimiento democrático de nuestra capital”, mencionó.

