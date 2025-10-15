El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) confirmó la validez y los resultados de la consulta ciudadana que se hizo en varias colonias de la alcaldía Álvaro Obregón para la construcción de una Utopía.

Por unanimidad, las y los magistrados desestimaron los juicios de la ciudadanía interpuestos en contra de esta consulta por supuestas irregularidades.

Vecinos de Álvaro Obregón interpusieron juicios contra la consulta realizada para la construcción de la Utopía en Parque Águilas Japón. Foto: Rafael García

De acuerdo a la sentencia, se declararon infundados los agravios de los promoventes sobre la convocatoria de la consulta, su difusión, la intervención del Instituto Electoral y otras autoridades y sobre los resultados de este ejercicio.

Se detalla que el disenso relativo a la omisión en que incurrió la autoridad responsable para haber dado a conocer los resultados de la consulta pública impugnada, al momento de la presentación de las demandas, es fundado pero, a la postre, inoperante, pues el Tribunal capitalino no advirtió, y las partes actoras tampoco aducen, ni mucho menos demuestran, que tal falta de publicación inmediata revista una irregularidad que, por sí misma, sea capaz de afectar la validez de dichos resultados, conforme a los cuales, las opiniones favorables a la Utopía consultada obtuvieron la mayoría.

Leer también: Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México confirmó la validez y los resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la Utopía en el Parque Japón. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“En consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de agravio enderezados por las partes actoras para cuestionar la consulta pública en comento y sus resultados, lo conducente es confirmar tales actos”, señala la sentencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr