Luego de que vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón denunciaran que el uso de suelo del Parque Japón estaba registrado por el Gobierno capitalino como habitacional con comercio en planta baja, la demarcación lo negó y aseguró que está asentado como "Equipamiento".

"Es falso, como aducen los vecinos que no están convencidos del proyecto, que el uso de suelo sea comercial o habitacional", señaló.

En una tarjeta informativa enfatizó que el uso de suelo para el polígono donde "el Gobierno de la Ciudad de México proyecta la Utopía Águilas-Japón corresponde a 'Equipamiento', como está asentado en el Programa de Desarrollo Urbano vigente".

Explicó que eso permite la construcción de instalaciones públicas con el propósito de atender a la población mediante servicios de salud, educación, cultura, recreación, deportes, entre otros.

Refirió que la normativa indica que se permiten construcciones hasta de tres niveles, con 30% de área libre.

La alcaldía Álvaro Obregón recordó que esta Utopía contempla 2 mil 608 metros cuadrados de áreas verdes nuevas, además de 5 mil 137 metros cuadrados de superficie para la captación pluvial.

Manifestó que, asimismo, se contemplan espacios deportivos como alberca semiolímpica, gimnasio y rehabilitación de canchas; áreas para el cuidado de la salud y la rehabilitación; biblioteca digital y laboratorio de ideas.

Agregó que también se contempla infraestructura social, como el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, Centro Colibrí e instalaciones para el Sistema Público de Cuidados; además de auditorio y talleres culturales y librería.

EL UNIVERSAL publicó hoy que vecinos inconformes con el proyecto denunciaron que el uso de suelo donde se tiene planeado este proyecto ya está registrado por el Gobierno de la Ciudad de México como habitacional con comercio en planta baja, además de contar con una zonificación para vivienda cada 100 metros cuadrados de terreno, "a pesar de que el plan de desarrollo de la demarcación no lo permite".

Este proyecto fue avalado a través de una consulta ciudadana, en la que 69.8% de los votos fueron a favor del desarrollo del proyecto, incluso el 24 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó ocho licitaciones para la búsqueda de empresas constructoras.

