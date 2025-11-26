Culiacán, Sin a 26 Nov.- En un reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se dio a conocer la detención de cinco civiles, a los que se les aseguró armas automáticas, un vehículo y se mantiene una residencia bajo resguardo y se mantiene un operativo de búsqueda del resto del grupo armado en Valle Alto, en Culiacán.

Las autoridades recomendaron a la población que vive en ese sector o que circula por la zona tomar sus previsiones y atender las indicaciones de las autoridades que mantienen el resguardo del sitio y de los que mantienen la búsqueda del resto de los civiles armados.

En la zona donde se inició una confrontación con las fuerzas federales se encuentra ya controlada y se espera que las autoridades competentes obtengan una orden técnica de investigación para ingresar al inmueble donde se habían resguardado los hombres armados.

La tarde de este miércoles, se conoció que las fuerzas federales y estatales cercaron un amplio sector de la avenida Paseo Toscana, en la zona sur-poniente de Culiacán, ante el reporte de diez civiles armados que se atrincheraron en una residencia, luego de tener un breve enfrentamiento con personal militar que atendió una denuncia anónima.

Vecinos del sector de Valle Alto notificaron a las líneas de emergencia sobre la presencia de varios civiles armados en varios vehículos, por lo que al acudir a verificar la información el personal militar fue recibido a balazos, por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron refuerzos,

Se conoce que por lo menos dos vehículos fueron abandonados en la calle con armas automáticas y chalecos tácticos por los presuntos delincuentes que buscaron refugio en un inmueble el cual se encuentra rodeado y se prohibió la circulación desde varias calles a la redonda, como medida preventiva.

La Secretaría de Seguridad Pública aún no emite ninguna recomendación para las personas que transitan por esta zona, donde se mantiene un fuerte cordón de seguridad para capturar a los civiles armados.

